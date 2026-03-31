La Procura di Crotone ha emesso 20 avvisi di garanzia nell’ambito di un’indagine riguardante presunte tangenti alla Provincia di Crotone. Tra gli indagati figura anche l’ex vicepresidente della Provincia. Secondo quanto riferito, gli investigatori hanno individuato accordi criminosi finalizzati a ottenere denaro o utilità, con l’obiettivo di favorire determinate attività o interessi.

La Procura di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, li ha definiti “precisi accordi criminosi aventi ad oggetto la corresponsione di denaro o utilità a Manica”. Quest’ultimo è Fabio Manica, classe 1978, consigliere comunale di Forza Italia ed ex vicepresidente della Provincia di Crotone di cui, fino a pochi giorni fa, è stato pure presidente facente funzione. È il personaggio chiave dell’ inchiesta “Teorema” condotta dalla guardia di finanza che stamattina ha notificato 20 avvisi di garanzia a politici, professionisti e colletti bianchi indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere, corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, frode nelle pubbliche forniture e falso ideologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mazzette alla Provincia di Crotone”, 20 avvisi di garanzia. Indagato anche l’ex vicepresidente Fabio Manica (Fi)

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