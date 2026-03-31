Maturità 2026 domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile | chi deve compilarla chi può non farlo I compensi LO SPECIALE

Entro il 13 aprile, i commissari esterni e i Presidenti delle commissioni d'esame devono compilare la domanda di partecipazione per la Maturità 2026. La procedura riguarda sia i docenti coinvolti che i Dirigenti Scolastici, mentre altri soggetti sono esentati dall’obbligo di presentare la richiesta. I compensi e le modalità di assegnazione sono parte delle informazioni pubblicate nel focus dedicato.

La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni. Da inoltrare su Istanze online entro il 13 aprile, per tanti è obbligatorio. L'articolo Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Maturità 2026, ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile a su Istanze online. GUIDA MIMMaturità 2026: al via la domanda per la nomina come commissari esterni o Presidenti delle commissioni. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]; Commissari esterni alla Maturità 2026, chi è obbligato a fare domanda e chi ne ha la facoltà; Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità 2026; Maturità 2026: al via le domande per Presidenti e Commissari esterni. Maturità 2026, ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile su Istanze online. GUIDA MIMMaturità 2026: al via la domanda per la nomina come commissari esterni o Presidenti delle commissioni. Chi deve e chi può (non) presentare domanda. orizzontescuola.it ITALIA – MATURITÀ 2026, CAMBIA L’ESAME: NUOVO ORALE PIÙ SELETTIVO E DATE UFFICIALI Ci siamo, l’ordinanza ufficiale del Ministero dell'istruzione ormai ha definito modalità, calendario e cambiamenti per l’esame di Maturità 2026. Tra conferme e n - facebook.com facebook Nuove regole per la Maturità 2026: esame orale su 4 materie con riflessione sul percorso scolastico e vietato fare scena muta x.com