Mattatoio una morte annunciata Scatta la chiusura sei licenziamenti Gli allevatori | Ora dove andiamo?

Nell’ultimo giorno di attività del mattatoio si è verificata la chiusura ufficiale, con sei lavoratori licenziati. Gli allevatori presenti hanno espresso preoccupazione e insoddisfazione, chiedendosi quale strada intraprendere in seguito alla decisione di chiudere l’impianto. La scena si è svolta con momenti di tensione e manifestazioni di disagio tra coloro che si occupano di allevamento e lavorano nel settore.

Ieri, nell’ultimo giorno di macellazione per il mattatoio, gli allevatori hanno mostrato tutta la loro amarezza. "Ora dove andiamo? Prima della chiusura, le istituzioni avrebbero dovuto trovare un’alternativa valida", esordisce Cristina Castignani di Morrovalle. Sono in corso i lavori nell’impianto di Sefro, che dovrebbe aprire entro aprile con la gestione di Dino Carnevali, presidente del Cozoma, il consorzio che gestisce il mattatoio di Villa Potenza da oltre vent’anni. Ma si tratta di una struttura molto più piccola e senza stalle di sosta (per il ricovero temporaneo degli animali prima della macellazione ). "La mia azienda dista 98 chilometri da Sefro – prosegue l’allevatrice –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattatoio, una morte annunciata. Scatta la chiusura, sei licenziamenti. Gli allevatori: "Ora dove andiamo?" Articoli correlati Mattatoio del Casentino chiuso, due Comuni aiutano gli allevatoriI Comuni di Bibbiena e Pratovecchio Stia si uniscono per aiutare gli allevatori dei loro comprensori con un rimborso sui viaggi per usufruire di... Mattatoio ancora chiuso. Un bando dei Comuni dà una mano agli allevatoridi Sonia Fardelli CASENTINO Il mattatoio del Casentino continua a tenere la serranda abbassata, non fornendo da tempo un servizio fondamentale per...