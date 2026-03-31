Il giorno dopo l’annuncio della candidatura alle Primarie, il capo di gabinetto del sindaco di Benevento è stato arrestato in flagranza con l’accusa di concussione. L’arresto riguarda esclusivamente Santamaria, il quale non è coinvolto nella candidatura di Mastella. La vicenda si è verificata nel corso di un intervento delle forze dell’ordine, senza coinvolgimenti diretti del primo cittadino.

È stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Secondo quanto ricostruito dai militari che hanno avviato le indagini dopo la denuncia presentata da un professionista, il dirigente avrebbe chiesto 70mila euro per sbloccare l’iter di alcune pratiche. I Carabinieri sono intervenuti subito dopo la consegna di una prima tranche di 4mila euro in contanti. Nel corso della successiva perquisizione nell’abitazione dell’indagato sono stati sequestrati orologi di pregio per un valore stimato in circa 100mila euro e contanti per complessivi 157.400 euro suddivisi in mazzette da 5mila euro ciascuna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mastella si candida alle Primarie, il giorno dopo gli arrestano il capo di Gabinetto. Ma Clemente non c’entra

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Accusato di concussione: arrestato il capo gabinetto del sindaco MastellaTempo di lettura: < 1 minutoOperazione dei Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di concussione.

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