Dopo le prime tre tappe del Mondiale MotoGP 2026, l'Aprilia si è affermata come la moto più performante in pista, diventando il punto di riferimento della classifica. Tuttavia, il team ha dichiarato di non essere ancora considerato il favorito per la conquista del titolo, nonostante i risultati ottenuti finora.

Le prime tre tappe del Mondiale MotoGP 2026 hanno fornito delle indicazioni molto interessanti e per certi versi abbastanza sorprendenti, con l ‘Aprilia che è diventata a tutti gli effetti il punto di riferimento della griglia in termini di performance. La RS-GP sembra aver superato la Ducati almeno per quanto visto tra Buriram, Goiania e Austin, consentendo a Marco Bezzecchi di vincere cinque Gran Premi consecutivi (contando anche gli ultimi due del 2025) e al rientrante Jorge Martin di occupare la seconda piazza in classifica generale a soli 4 punti dal compagno di squadra. “ È chiaro che la moto quest’anno è decisamente performante. Non voglio essere arrogante, ma non sono troppo sorpreso, nel senso che i numeri che ci dicevano che la moto fosse competitiva c’erano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Massimo Rivola: “Aprilia adesso è la moto di riferimento, ma non siamo ancora i favoriti per il titolo”

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