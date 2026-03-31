Gli Stati Uniti e Israele hanno portato avanti intensi bombardamenti sull’Iran, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. In risposta, il presidente di uno dei due paesi ha nuovamente criticato i paesi europei per la loro posizione sulla questione. Le operazioni militari sono state condotte in diverse zone del paese, con un alto numero di attacchi e danni alle infrastrutture.

Entrata ormai nel suo secondo mese, la guerra in Medio Oriente, che sta scuotendo l’economia mondiale e ha già causato migliaia di morti, non accenna a placarsi. “I prossimi giorni saranno decisivi”, ha affermato il 31 marzo il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth, aggiungendo che i colloqui con l’Iran “si stanno intensificando”. Lo stesso giorno Teheran ha riferito che un impianto di desalinizzazione iraniano è stato colpito e messo fuori uso sull’isola di Qeshm, nello stretto di Hormuz, senza chiarire quando. “Dovete imparare a difendervi da soli, gli Stati Uniti non ci saranno più per voi, come voi non ci siete stati per noi. L’Iran è sostanzialmente distrutto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Massicci bombardamente sull’Iran, Trump torna a criticare i paesi europei

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