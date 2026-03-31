Il 30 marzo 2026, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha annunciato la nomina della dottoressa Marta Milianti come nuova responsabile del SerD di Pisa. La scelta è stata comunicata ufficialmente per sostituire il precedente responsabile, il dottor Francesco Lamanna, che ha raggiunto l’età pensionabile. La dottoressa Milianti assume così la direzione del servizio dipendenze nel capoluogo toscano.

Pisa, 30 marzo 2026 - L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che la dottoressa Marta Milianti è stata nominata responsabile del Servizio Dipendenze (SerD) di Pisa, prendendo il posto del dottor Francesco Lamanna che ha recentemente raggiunto l'età pensionabile. Milianti si è laureata in medicina e chirurgia all’università di Pisa e nel 2008 ha conseguito la specializzazione in psichiatria. Successivamente ha ottenuto un dottorato di ricerca in neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi, si è perfezionata in psicoterapia cognitivo comportamentale e ha completato un master in dipendenze patologiche. La dottoressa Milianti ha iniziato la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marta Milianti è la nuova responsabile del SerD di Pisa

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Discussioni sull' argomento Asl Toscana Nord Ovest: Marta Milianti nominata responsabile del Servizio Dipendenze di Pisa; Marta Milianti alla guida del SerD; Nuova Responsabile per il SerD di Pisa: incarico a Marta Milianti; Michele Palla responsabile dell'Area oculistica dell'Azienda Usl Toscana nord ovest.

Congratulazioni alla dottoressa Marta Milianti, nominata responsabile del Servizio Dipendenze (SerD) di Pisa. Un curriculum di grande spessore e l'assegnazione di un incarico che è motivo di orgoglio per tutta la comunità cascinese. https://cascinanotizie.it/la - facebook.com facebook