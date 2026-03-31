marco bezzecchi fa sul serio

Lo scorso anno, alla gara di Silverstone, il campionato di MotoGP sembrava già deciso, con il pilota in testa che aveva vinto tutte le sprint e portato a casa più vittorie rispetto agli altri. La stagione era caratterizzata da successi consecutivi, anche se alcune gare sono state influenzate dal maltempo o da errori di inesperienza.

Quando la MotoGP è arrivata a Silverstone la scorsa stagione, tutto sembrava già scritto. Marc Márquez era in pieno controllo del campionato: 6 vittorie sprint su 6, 3 vittorie, un secondo posto sotto il diluvio di Le Mans e altre due vittorie gettate per eccesso di hybris. Sembrava tutto previsto e prevedibile, non solo per quella stagione ma per tutto il biennio successivo: il cambio di regolamento del 2027 sembrava troppo vicino - e gli equilibri dunque difficili da alterare - e la Ducati GP25 sfruttata al meglio dall’otto volte campione del mondo. Nessuno avrebbe potuto sapere che quella domenica una gara a dir poco surreale avrebbe portato Marco Bezzecchi alla prima vittoria in Aprilia, scatenando un effetto farfalla che lo ha portato oggi a essere primo in classifica generale e considerato il favorito per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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MARC CI PROVA, MA BEZ È UN FULMINE!

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