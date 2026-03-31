Marchisio | Pio o Retegui? Giocherei con lui fisso e uno tra Retegui e Kean che va in profondità

Durante una trasmissione su Twitch, l'ex calciatore ha risposto a una domanda sulla scelta tra Pio Esposito e Retegui, affermando che giocherebbe sempre con uno tra loro e uno tra Kean e Retegui, preferendo un ruolo di profondità. La discussione si è concentrata sulle preferenze di formazione e sulla posizione in campo tra i due attaccanti.

Inter News 24 Marchisio ha risposto sul canale Twitch di ControCalcio alla domanda fatidica: Pio Esposito o Retegui?. Il dibattito che ha tenuto banco tra i tifosi Azzurri da giovedì sera ad oggi è quello relativo a Francesco Pio Esposito e Mateo Retegui. L’unico vero ballottaggio di formazione per il CT Gattuso che sembrerebbe sia stato vinto dall’ex Genoa e Atalanta. Sulla questione, nella giornata di ieri, durante la Kings League, si è espresso anche Claudio Marchisio. L’ex Juventus ha risposto alla domanda sul canale Twitch di ControCalcio: PIO O RETEGUI? «A me Pio piace tantissimo. Giocherei con lui fisso e uno tra Retegui e Kean che va in profondità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marchisio: «Pio o Retegui? Giocherei con lui fisso e uno tra Retegui e Kean che va in profondità» Articoli correlati Playoff Mondiali, Pio Esposito sì o no? Il confronto con Kean, Scamacca e ReteguiPio Esposito deve giocare gli spareggi per il Mondiale? Nel confronto statistico con i suoi compagni di reparto, è il meno prolifico dei quattro per... Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: azzurri avanti con Tonali. Entra Pio Esposito, per Retegui. Kean sfiora il bis |Live 1-0