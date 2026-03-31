Marc Marquez va a dare un bacio alla moto di Nicky Hayden al GP di Austin | memoria e grandezza

Prima del Gran Premio di Austin, il pilota di MotoGP ha avvicinato la moto di Nicky Hayden, deceduto nel 2017, e le ha dato un bacio. La moto, parcheggiata in pista, è diventata oggetto di un gesto simbolico da parte del campione. Questo momento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei tifosi, che hanno assistito a una cerimonia di memoria.

Bellissimo gesto di Marc Marquez prima del GP di Austin: il pluricampione del mondo ha dato un bacio alla moto del compianto Nicky Hayden, parcheggiata in pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sprint GP Austin, Marquez abbatte Di Giannantonio al primo giroControsorpasso avventato di Marc Marquez su Fabio Di Giannantonio al primo giro della Sprint Race del GP di Austin. Qualifiche GP Austin, pole position da record per Fabio Di Giannantonio in Moto GpPole position sensazione di Fabio Di Giannantonio nelle qualifiche del GP di Austin, grazie a un super 2’00”136. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Marc Marquez: 'Aprilia va forte e noi dobbiamo lavorare'; Marc Marquez pagherà con un long lap l'episodio con Di Giannantonio; Doppia batosta per Marc Marquez: il braccio destro non migliora; Marc Marquez: In crescita ma ancora non guido come vorrei. Marc Marquez: Non mi sento comodo, faccio fatica. Bezzecchi per ora è il favoritoUna domenica non eccezionale per Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare della quinta posizione in occasione del GP delle ... oasport.it MARC MARQUEZ: "BEZZECCHI IL FAVORITO PER IL TITOLO. IO NON STO AIUTANDO DUCATI" "Ho pagato l’errore della Sprint, un long lap penalty a inizio gara in questa MotoGP ti porta nella pancia del gruppo e da lì diventa tutto più difficile. A inizio gara facebook : ' Bezzecchi vince arriva a 121 giri al comando (record) e allunga in classifica piloti. Secondo Martin e terzo Acosta Chiude quarto Di Giannantonio, quinto Marc Marquez e decimo Bagnaia #Corrieredellosp x.com