manifesti strappati scintille tra olivetti e romano

Durante la campagna elettorale, sui social sono stati condivisi video che mostrano manifesti strappati e scontri tra i due candidati principali. Le immagini ritraggono momenti di tensione pubblica, mentre le rispettive parti si scambiano accuse e dichiarazioni. La discussione si svolge principalmente attraverso contenuti digitali, alimentando un clima di confronto acceso tra i protagonisti.

: la campagna elettorale infiamma i social. Botta e risposta tra i due candidati a colpi di video. Il sindaco Massimo Olivetti, candidato civico sostenuto dai partiti di centrodestra, ha voluto denunciare pubblicamente attraverso un video gli atti vandalici ai danni di alcuni manifesti elettorali strappati, in diverse zone della città, durante il week-end. "Diverse persone hanno rilevato una strana coincidenza, questo attacco è avvenuto pochi giorni dopo il messaggio che ha rivolto Romano" spiega il sindaco nel video. Nei giorni precedenti, il candidato del centrosinistra Dario Romano aveva annunciato, attraverso un videomessaggio, la scelta di non utilizzare i tradizionali manifesti "6x3" per la propria campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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