A pochi giorni da Pasqua, molte persone sono ancora in corsa per completare la decorazione delle unghie. Con il cambio di stagione, si preferiscono tonalità più vivaci e decorate più semplici, che si possono replicare facilmente a casa. È possibile utilizzare i colori più di tendenza senza dover dedicare troppo tempo, scegliendo tra le decorazioni più immediati e veloci.

P asqua è il momento giusto per archiviare gli smalti scuri e abbracciare i colori della bella stagione. La manicure di Pasqua 2026 punta su un’estetica pulita e quasi eterea, capace di illuminare le mani senza appesantirle. La parola d’ordine è “freschezza”: basi lattiginose e decori schizzati a mano libera, perfetti per il pranzo della domenica o il primo weekend fuori porta. Smalti con brillantini primavera 2026. guarda le foto I colori pastello di primavera che stanno bene su tutte le mani. La tavolozza delle unghie pasquali 2026 è un omaggio ai prati in fiore. Giallo burro, verde salvia e lilla lavanda sono i protagonisti assoluti: tonalità che scaldano l’incarnato all’istante, facendolo apparire più sano e riposato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mancano pochi giorni a Pasqua e le unghie non sono ancora pronte. Niente panico: i colori e i decori più belli di stagione si replicano in casa in cinque minuti

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