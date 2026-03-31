Mamma e figlio morti a Castelgugliemo parlano i familiari | Chen era introversa non era facile capirla

I familiari di Chen Yan, una donna di 39 anni, e del suo bambino di un anno, hanno rilasciato dichiarazioni riguardo alla coppia trovata senza vita in un laghetto di Castelgugliemo. Chen Yan era nota per essere una persona introversa, e la tragica vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. La polizia sta indagando sulle cause della morte.

I familiari di Chen Yan, 39 anni, hanno parlato della figlia trovata morta in un laghetto di Castelgugliemo e del suo bimbo di 1 anno. Secondo i genitori, la giovane era molto introversa ed era difficile capire cosa provasse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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