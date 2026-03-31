maltempo in puglia sale il livello di allerta

In Puglia, il livello di allerta per maltempo aumenta, passando a colore arancione anche nella zona di Capitanata per la giornata di domani. La protezione civile ha diffuso un avviso che indica l'intensificazione delle condizioni meteorologiche nella regione. Le autorità invitano a prestare attenzione alle allerte e a seguire eventuali indicazioni ufficiali.

Sale il livello di allerta in Puglia, che diventa arancione anche in Capitanata per la giornata di domani. Evento previstoPrecipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limItrofe e delle zone golenali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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