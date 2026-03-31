Maltempo frana in zona Madonna del Freddo e smottamenti nell’entroterra FOTO

Da chietitoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone del territorio teatino a causa del maltempo. Una frana si è verificata nella zona Madonna del Freddo, mentre sono stati segnalati numerosi smottamenti nell’entroterra. Le squadre di emergenza sono state impegnate in operazioni di messa in sicurezza e soccorso per fronteggiare le criticità causate dalle intense piogge.

L’area era già stata perimetrata in precedenza, ma il cedimento del terreno si è aggravato a causa delle forti precipitazioni, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza Giornata di interventi per i vigili del fuoco a causa del maltempo che ha interessato il territorio teatino. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno provocato diversi disagi, tra frane e infiltrazioni d’acqua. L’episodio più rilevante si è registrato a Chieti, nella zona della Madonna del Freddo, dove si è verificata una frana nei pressi dell’ex scuola, oggi sede dell’associazione del quartiere. L’area era già stata perimetrata in precedenza, ma il cedimento del terreno si è aggravato a causa delle forti precipitazioni, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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