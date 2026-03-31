Maltempo frana in zona Madonna del Freddo e smottamenti nell’entroterra FOTO

Nella giornata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone del territorio teatino a causa del maltempo. Una frana si è verificata nella zona Madonna del Freddo, mentre sono stati segnalati numerosi smottamenti nell’entroterra. Le squadre di emergenza sono state impegnate in operazioni di messa in sicurezza e soccorso per fronteggiare le criticità causate dalle intense piogge.

L’area era già stata perimetrata in precedenza, ma il cedimento del terreno si è aggravato a causa delle forti precipitazioni, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza Giornata di interventi per i vigili del fuoco a causa del maltempo che ha interessato il territorio teatino. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno provocato diversi disagi, tra frane e infiltrazioni d’acqua. L’episodio più rilevante si è registrato a Chieti, nella zona della Madonna del Freddo, dove si è verificata una frana nei pressi dell’ex scuola, oggi sede dell’associazione del quartiere. L’area era già stata perimetrata in precedenza, ma il cedimento del terreno si è aggravato a causa delle forti precipitazioni, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Allerta neve nell'entroterra: arrivano pioggia, vento e freddo, le previsioniTorna l'allerta meteo neve nell'entroterra della Liguria: coinvolte le zone interne D ed E a partire dalle 12 di domani, venerdì 23 gennaio. Allerta neve nell'entroterra: arrivano vento e freddo, le previsioni meteoScatta l'allerta meteo neve gialla nell'entroterra della Liguria, a partire dalle 12 di domani, venerdì 23 gennaio, sulle zone D ed E (bacini liguri... Approfondimenti e contenuti su Maltempo frana in zona Madonna del... Discussioni sull' argomento Frana a Madonna del Freddo. Amandola, frana si abbatte lungo la Statale 78: un’auto resta in trappola nel fangoAMANDOLA Questa zampata invernale di maltempo, freddo e piogge, come previsto, ha già cominciato a creare problemi idrogeologici. Nella prima serata di ieri una frana di ampie dimensioni ... corriereadriatico.it Maltempo, frana nel Crotonese, evacuate alcune abitazioni. Prorogata l'allerta arancione, scuole chiuse: ecco fino a quandoLunedì 16 marzo 2026, il maltempo colpisce il Sud e il Nord Italia, con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. La Protezione civile segnala allerta arancione in Calabria ... leggo.it