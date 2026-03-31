Nel sud Italia, il maltempo ha portato temperature basse e nevicate, segnando un inizio di primavera con condizioni invernali. La neve è scesa anche sul massiccio del Gennargentu in Sardegna e sul Vesuvio, dove le precipitazioni nevose sono state visibili. Le condizioni climatiche sono state caratterizzate da un abbassamento delle temperature e dalla presenza di neve in zone normalmente più miti in questa stagione.

Un ritorno d’inverno, che si fa sentire anche sul massiccio del Gennargentu, in Sardegna e ha imbiancato il Vesuvio. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in sei regioni del Centro-Sud per temporali e rischio idrogeologico. A complicare ulteriormente le cose, il vento: raffiche forti stanno interessando la Toscana, dove l’allerta resterà in vigore fino al pomeriggio, e anche il Nord, in particolare la Lombardia con raffiche fino a 90 chilometri orari Secondo gli esperti, continuerà a far freddo, piovere e nevicare almeno i prossimi tre giorni. Poi nel fine settimana tornerà il sole: in Sardegna si passerà dal termometro vicino allo zero di queste ore ai 22 gradi di Pasquetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, al Sud freddo e neve accompagnano l'inizio della primavera

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