Un ragazzo di 17 anni, coinvolto in un’indagine per aver pianificato un attacco in una scuola, non aveva mai mostrato comportamenti violenti né segnali di disagio in precedenza. Dalle verifiche condotte, risulta che il giovane fosse considerato riservato ma privo di atteggiamenti aggressivi o di problematiche evidenti sia nel contesto scolastico sia in quello sociale.

Non aveva mai dato segnali di pericolosità, né a scuola né nel contesto sociale in cui viveva. Eppure oggi, a Umbertide (Perugia), è proprio questo l’elemento che più alimenta incredulità e inquietudine dopo l’arresto del diciassettenne originario di Pescara, accusato di aver studiato come fabbricare armi e ordigni chimici con l’obiettivo di compiere una strage in una scuola superiore abruzzese ispirata al massacro di Columbine. In città non si parla d’altro. Il ragazzo, arrivato da meno di un anno, conduceva una vita apparentemente normale. “Si tratta di un giovane che non ha mai dato motivi di preoccupazione”, ha spiegato il suo legale, Angelo Pettinella, sottolineando come fosse “stabilmente inserito nel suo contesto sociale, con solidi legami affettivi” e un percorso scolastico regolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mai dato segnali di pericolo”, il 17enne che progettava una strage a scuola “riservato ma mai violento”

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