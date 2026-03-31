Mafie | Di Cola Cgil Lazio combattere criminalita’ per avere lavoro di qualita’

La Cgil Lazio ha confermato il suo impegno nella lotta contro le illegalità, le mafie e la corruzione. Insieme ad altre organizzazioni, ha istituito un osservatorio dedicato a monitorare le attività illegali nel territorio. La questione del lavoro di qualità è stata sottolineata come obiettivo da raggiungere attraverso la repressione delle attività criminali.

La Cgil “continua a essere impegnata nella lotta contro le illegalità, le mafie e la corruzione, e, insieme a numerose altre realtà, si è fatta promotrice di un importante osservatorio. Siamo convinti che non si debba allentare la tensione; solo combattendo le illegalità e le mafie possiamo garantire lavoro di qualità e affrontare le disuguaglianze che affliggono il nostro Paese”. Queste le parole di Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, pronunciate durante la presentazione dell’Osservatorio antimafia, dedicato alla lotta contro la criminalità organizzata del Lazio, tenutasi nella Sala Laudato Si’ del Campidoglio, a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Mafie: Di Cola (Cgil Lazio), combattere criminalita’ per avere lavoro di qualita’ Articoli correlati Mafie: Celli, Osservatorio Lazio strumento importante, fare rete contro criminalita’La criminalità organizzata “non si combatte da soli, ma si combatte con forza facendo rete”. Roma: Gualtieri, contro Cgil vile intimidazione, solidarieta’ a Landini e Di ColaI proiettili sparati contro la sede della Cgil situata a Primavalle “costituiscono un evento di una gravità e di un inquietante allerta senza...