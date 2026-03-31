Mafie | Aurigemma Osservatorio strumento ideale per contrastare e prevenire illegalita’

Un nuovo Osservatorio antimafia è stato istituito nel Lazio con l’obiettivo di coordinare le attività tra istituzioni, enti e associazioni impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua funzione principale è quella di mettere in collegamento le diverse realtà operanti nel territorio, favorendo una risposta più efficace alle attività illegali. La creazione di questo strumento mira a migliorare la prevenzione e la repressione delle illegalità legate alle mafie.

L’Osservatorio antimafia, istituito per combattere la criminalità organizzata nel Lazio, rappresenta senza dubbio uno strumento fondamentale per mettere in rete le diverse istituzioni, enti e associazioni. Questo approccio mira a fornire un segnale forte di contrasto e discontinuità rispetto a problematiche che purtroppo affliggono il nostro territorio, in particolare nella Regione Lazio e nella città di Roma. Tra queste problematiche emergono l’illegalità, il caporalato e l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Le parole di Antonello Aurigemma. Queste considerazioni sono state espresse dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, durante la presentazione dell’Osservatorio antimafia, tenutasi nella Sala Laudato Si’ del Campidoglio, a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Mafie: Aurigemma, Osservatorio strumento ideale per contrastare e prevenire illegalita’ Articoli correlati Torna “Semi di Legalità”: incontri, libri e testimonianze per contrastare mafie e illegalitàA Russi prosegue “Semi di Legalità”, il percorso culturale ed educativo in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico. Mafie: Celli, Osservatorio Lazio strumento importante, fare rete contro criminalita’La criminalità organizzata “non si combatte da soli, ma si combatte con forza facendo rete”.