Una coppia di donne, madre e figlia, è deceduta dopo il pranzo di Natale presso l’ospedale di Campobasso. Inizialmente si ipotizzava un’intossicazione alimentare, ma le verifiche hanno portato alla conclusione che si è trattato di un avvelenamento. Le autorità stanno indagando sul caso, che al momento viene trattato come un duplice omicidio.

Scioccante svolta nel caso della due donne, madre e figlia, morte dopo il pranzo di Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a una sospetta intossicazione alimentare: le due, infatti, sarebbero morte per avvelenamento. È quanto ipotizza la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Durante l’analisi del sangue effettuate sia in Italia che all’estero, infatti, sono emerse tracce di veleno. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, quindi, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso, con la ricina. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Madre e figlia morte dopo il pranzo di Natale: non fu un’intossicazione alimentare ma avvelenamento. Si indaga per duplice omicidio

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