Beppe Grillo ha avviato un'azione legale contro Giuseppe Conte riguardo al controllo del Movimento 5 Stelle. La disputa riguarda il simbolo del partito, con Grillo che afferma di volerlo riprendere, e coinvolge anche questioni di leadership e di gestione futura del movimento politico. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Battaglia legale tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul controllo del M5S: in gioco simbolo, leadership e futuro politico del Movimento Arriva davanti ai giudici la rottura totale fra il fondatore del Movimento 5 StelleBeppe Grillo, cheha deciso di portare in tribunale il partitoguidato da Giuseppe Conteper riottenere controllo su nome e simbolo da lui ideati. Un passo formale che trasforma uno scontro politico interno in una vera e propria battaglia legale. Secondo quanto emerge, l’atto di citazione è stato notificato e l’udienza potrebbe tenersi già nei prossimi mesi.In gioco non c’è solo un marchio, ma l’identità stessa del partito politico che Grillo rivendica come suo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - M5S, Grillo avvia azione legale contro Conte: “Mi riprendo il simbolo”

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