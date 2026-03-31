L’Umbria si trova sotto il vento e la neve, con le autorità che hanno innalzato l’allerta da gialla ad arancione. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato a misure di prudenza nella regione, dove si registrano temperature più fredde rispetto alle medie stagionali. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che invitano alla cautela in vista delle possibili conseguenze delle intemperie.

Perugia, 31 marzo 2026 – Vento e neve mettono paura all’Umbria e così l’allerta passa da gialla ad arancione. Il provvedimento riguarda tutte quelle aree della regione a ridosso dell’Appennino che segna il confine con le Marche. Stesso livello anche per il rischio neve nell'area Chiani-Paglia, i settori sud-orientali. Lo indica il sito della Protezione civile dell' Umbria. Quando è in vigore l’allerta. L’allerta arancione sarà valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 1 aprile. Le previsioni indicano infatti maltempo fin dal mattino, con precipitazioni sparse lungo l'Appennino, più intense sui versanti orientali e ed in area Sibillini, con possibili «accumuli significativi». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Umbria nella morsa del ‘gelo’ primaverile. Vento e neve, l’allerta passa da gialla ad arancione: “Prudenza”

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