Ieri l'Università di Bologna ha reso omaggio a un ex rettore, con tre generazioni di rettori presenti. Il feretro è stato accompagnato da un discorso che ha ricordato come il suo lavoro abbia contribuito a far conoscere il nome della città nel mondo. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e memoria, con molti presenti che hanno partecipato all'ultimo saluto.

Tre generazioni di rettori dell’ Università di Bologna hanno accolto ieri il feretro di Fabio Roversi-Monaco al suo ingresso nell’Aula Magna di Santa Lucia: a fianco di Giovanni Molari c’erano anche Ivano Dionigi – "Oggi parla lui, parla Roversi-Monaco", sintetizza il latinista – e Francesco Ubertini: "La mia pergamena di laurea porta la sua firma, ho sempre con me la spilla che mi regalò quando fui eletto rettore". A prendere la parola per primo nel corso delle esequie accademiche è proprio Molari: "Il suo nome rimarrà legato per sempre al nostro ateneo. Roversi-Monaco ha portato il radicamento territoriale, con l’intuizione del multicampus, e l’apertura globale, contribuendo a costruire lo Spazio europeo dell’istruzione superiore ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto al Magnifico: "Ha portato Bologna nel mondo". Il lascito di Roversi-Monaco

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Il mio ricordo del Rettore dell’Università di Bologna, Fabio Roversi Monaco. - facebook.com facebook