Romelu Lukaku non si presenterà a Castel Volturno come previsto, facendo salire la tensione nel caso legato al suo trasferimento. La mancata presenza dell’attaccante belga conferma il prolungarsi delle difficoltà tra il giocatore e la società, senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi di questa decisione. La situazione rimane irrisolta, con aggiornamenti che non sono ancora stati comunicati.

Il caso Romelu Lukaku si complica ancora. L’attaccante belga, atteso a Castel Volturno, non farà rientro in Italia e continuerà a restare in Belgio. Una scelta che prolunga la distanza con il Napoli e lascia aperta una situazione sempre più delicata. A ricostruire le ultime ore è il Corriere dello Sport, che racconta di contatti continui tra il club azzurro e l’entourage del giocatore. In particolare, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe rimasto in collegamento costante con l’agente Federico Pastorello, nel tentativo di seguire da vicino l’evoluzione della vicenda. Il quotidiano spiega così come si è arrivati alla decisione finale:... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku non torna a Napoli: il caso si aggrava ancora

Articoli correlati

Leggi anche: Lukaku torna a Napoli: possibile svolta nel caso

“Difficile così lavorare insieme…”: Napoli, De Bruyne torna sul caso LukakuIl caso Lukaku è ormai diventato l’argomento di discussione principale in questa sosta che ha visto emergere un caso davvero spigoloso in questi...

Lukaku torna e cambia il mercato, Il futuro di Lucca e l’ipotesi Milan

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa; Lukaku multato e anche fuori rosa se non torna martedì: linea dura del Napoli; Lukaku alta tensione, è rottura se martedì non torna a Napoli; Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendo.

Lukaku non torna a Napoli: il caso si aggrava ancoraForzAzzurri.net - Lukaku non torna a Napoli: il caso si aggrava ancora Il caso Romelu Lukaku si complica ancora. L’attaccante belga, atteso a Castel Volturno, non farà ... forzazzurri.net

. @sscnapoli, Romelu Lukaku non c'è alla ripresa degli allenamenti: l'attaccante è rimasto in Belgio x.com

Sorpresa Lukaku, è sulla lista mercato Juve! Vlahovic allo sprint, ma il preferito è… facebook