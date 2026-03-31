Lukaku-Napoli il club ha deciso | ora serve il rientro

Il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli è stato ufficializzato dal club, che ora ha stabilito la necessità di riportarlo in squadra. La decisione è arrivata dopo una serie di trattative e valutazioni, portando alla conclusione che il ritorno dell’attaccante sia prioritario. La questione legata al suo rientro è ora al centro delle operazioni del club, che si sta muovendo per definire i dettagli.

Il caso Romelu Lukaku è arrivato a un punto decisivo. In casa Napoli la linea è stata ormai tracciata. Il rientro del centravanti viene considerato il passaggio indispensabile per provare ad aprire un confronto vero con il club. In caso contrario, la società sarebbe pronta ad andare fino in fondo. A ricostruire lo scenario è Repubblica, che descrive una posizione netta e condivisa ai vertici del club. Il tema non riguarda più soltanto la gestione del momento, ma anche il principio da cui ripartire. Senza il ritorno del giocatore a Napoli, infatti, non ci sarebbero margini per riportare la vicenda su un terreno di dialogo. Il quotidiano riassume così il punto di vista del club: “È il presupposto fondamentale per iniziare un dialogo costruttivo assieme al giocatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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