Lukaku comunicato del Napoli che per ora non decide

Il Napoli ha diffuso un comunicato in merito a Romelu Lukaku, che non si è presentato agli allenamenti programmati. La società aveva fissato una scadenza per oggi, ma il giocatore non si è presentato. Attualmente, non è stata presa una decisione ufficiale sulla sua posizione.

"La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato". Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku Romelu Lukaku è rimasto in Belgio, non presentandosi agli allenamenti del Napoli. La società aveva dato al giocatore l’ultimatum di oggi. Il belga ieri, in un messaggio social, aveva chiarito di essere rimasto nel suo Paese per un problema fisico. L’attaccante salterà il match contro il Milan di lunedì 6 aprile alle 20:45. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku, comunicato del Napoli (che per ora non decide) Articoli correlati Verona-Napoli 1-2, decide Lukaku all'ultimo secondoAGI - Il Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l'Hellas Verona, ma nel recupero la vince con Romelu Lukaku. Verona-Napoli 1-2, decide Lukaku al 96esimoVittoria all’ultimo respiro per il Napoli di Antonio Conte, che si impone per 2-1 a Verona sugli scaligeri continuando così la propria corsa verso un... È TORNATO LUKAKU: IL NAPOLI VINCE A VERONA NEL FINALE! #VeronaNapoli #Lukaku Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Lukaku rifiuta di tornare a Napoli, è scontro: rischio multa, il club valuta di metterlo fuori rosa; Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga: il comunicato ufficiale del Napoli; Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa; Lukaku, la posizione del Napoli non cambia dopo il messaggio. Lukaku, comunicato SSC Napoli: Possibile esclusione a tempo indeterminato dal gruppo squadraLa SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito istituzionale del club, ha fatto finalmente chiarezza sulla situazione relativa all'attaccante belga Romelu Lukaku, che ha deciso di ... msn.com Lukaku non torna, Napoli spazientito: provvedimenti in arrivo. E la Juve osserva facebook Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti del Napoli. Attaccante resta in Belgio per curarsi, attese decisioni del club #ANSA x.com