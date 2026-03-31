Il club napoletano ha diffuso una nota ufficiale in cui afferma che valuterà eventuali provvedimenti disciplinari in risposta al post pubblicato sui social da Romelu Lukaku nella giornata di lunedì. Dopo le dichiarazioni dello scorso mese del calciatore, questa è la prima reazione ufficiale da parte della società. Attualmente non sono stati resi noti dettagli sulle azioni che verranno intraprese.

Il club azzurro interviene con un comunicato sulla vicenda relativa all'attaccante belga, che non si è presentato a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti Dopo il lungo post pubblicato nella giornata di lunedì sui social da Romelu Lukaku, stavolta a parlare è il Napoli. Il club azzurro, con una nota ufficiale sul proprio sito, è intervenuto sulla questione relativa all'attaccante belga, che non si è presentato quest'oggi a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti della squadra. “La Ssc Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Lukaku, arriva la nota ufficiale del Napoli: "Valuteremo l'adozione di provvedimenti disciplinari"

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