L’Ue rinnova le sanzioni all’Iran congelamento dei beni

L’Unione Europea ha deciso di prorogare le sanzioni contro l’Iran, che includono il congelamento di beni e il divieto di viaggio. Le misure sono state rinnovate a seguito di decisioni prese dalle istituzioni europee e rimarranno in vigore fino a una nuova comunicazione ufficiale. Le restrizioni colpiscono specifici individui e entità legate a determinate attività ritenute non conformi alle norme europee.

Il Consiglio Ue ha deciso di prorogare fino al 13 aprile 2027 le misure restrittive in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani in Iran Inoltre, ai cittadini e alle imprese dell’Ue è vietato mettere fondi a disposizione delle persone fisiche e giuridiche incluse nell’elenco. Nel contesto della revisione delle sanzioni, il Consiglio ha inoltre deciso di non rinnovare l’inserimento nell’elenco di una persona deceduta. L’elenco comprende ora un totale di 262 persone e 53 entità. ANSA EUROPA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - L’Ue rinnova le sanzioni all’Iran, congelamento dei beni Articoli correlati Leggi anche: Congelamento beni,Mosca chiede danni Ue Mosca chiede i danni all’Ue dopo il congelamento dei beni: “Un furto al quale il nostro Paese reagirà in modo adeguato”La Federazione Russa ha avviato un’azione legale formale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal congelamento dei beni russi nell’Unione... Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora Contenuti utili per approfondire su L'Ue rinnova le sanzioni all'Iran... Temi più discussi: L'Ue rinnova le sanzioni all'Iran per le violazioni ai diritti umani; Trump minaccia l'Iran Accordo o distruggiamo i vostri siti. Tre caschi blu Unifil uccisi in Libano; Nessun negoziato con gli Usa dall'inizio della guerra, solo proposte; GUERRA ALL’IRAN | Sapelli: le scelte sbagliate dell’Ue regalano l’Europa alla Cina. L'Ue rinnova le sanzioni all'Iran per le violazioni ai diritti umaniBRUXELLES - Il Consiglio Ue ha deciso di prorogare fino al 13 aprile 2027 le misure restrittive in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Tali misure consistono in un divieto ... ilmessaggero.it UE proroga le sanzioni contro l’Iran fino al 2027: Bruxelles rafforza la linea sui diritti umaniIl Consiglio europeo ha deciso, il 30 marzo 2026, di prorogare le sanzioni contro l'Iran. Le sanzioni dell'UE contro l'Iran sono estese fino al 13 aprile 2027, citando gravi violazioni dei diritti ... tag24.it Perché la Turchia è un attore strategico nel conflitto in Iran e quali interessi ci sono alla base Ci racconta tutto il nostro inviato a Istanbul Nicola Veschi - facebook.com facebook Iran: milizie sciite Iraq consegnano aiuti, timore per un coinvolgimento diretto nelle repressione dei civili x.com