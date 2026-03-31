A Pisa arriva uno spettacolo che mette in scena il dramma di Sylvia Plath. La rappresentazione si concentra sui temi della vita e della verità, con un'attenzione particolare alle sfide personali della poetessa. La produzione teatrale si basa su un testo scritto appositamente per questa messa in scena, senza nomi di personaggi reali o riferimenti diretti. La rappresentazione si svolge in un teatro cittadino, coinvolgendo attori professionisti.

di Mario Ferrari "È possibile stare al mondo senza tradire ciò che si è, o il prezzo da pagare è inevitabile?". È da questo interrogativo che nasce lo spettacolo "Per amore di Johnny Panic" di Annick Emdin che cura anche la regia insieme a Silvia Lazzeri, dedicato alla poetessa Sylvia Plath. L’evento, che andrà in scena giovedì alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa e che vede Veronica Rivolta nel ruolo della protagonista, vuole trasformare una vicenda biografica in qualcosa di più ampio: non solo il racconto di una donna, né soltanto quello di una scrittrice tormentata: vuole mettere in scena la frattura tra identità e aspettativa, tra ciò che si è e ciò che il mondo chiede di essere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luci e ombre di Sylvia Plath. Il dramma sbarca a Pisa

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