A Lucca, Italia Nostra ha presentato una richiesta al Comune affinché vengano applicate sanzioni ai negozi che rimuovono gli infissi delle vetrine per esporre merci sulla strada. La questione riguarda le occupazioni di suolo pubblico senza autorizzazione, con alcuni esercizi commerciali che agiscono in modo da modificare gli spazi pubblici.

Nel cuore di Lucca, l’associazione Italia Nostra chiede al Comune di sanzionare i negozi che rimuovono gli infissi delle vetrine per esporre merci su suolo pubblico. La richiesta si concentra sulle vie Santa Croce, San Paolino e Fillungo, dove questa pratica è diventata abituale da due anni. L’obiettivo dichiarato è preservare il decoro urbano in vista della stagione estiva del 2026, evitando che la strada diventi un prolungamento selvaggio dei punti vendita. Il problema non riguarda solo l’estetica, ma tocca le normative sul cambiamento di prospetto e l’uso improprio dello spazio pubblico. Il conflitto tra commercio e patrimonio architettonico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: Italia Nostra chiede sanzioni per i negozi che occupano la strada

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