Lovato Electric verso l’indipendenza energetica | inaugurato il nuovo parco fotovoltaico

È stato inaugurato un nuovo parco fotovoltaico di Lovato Electric, segnando un passo importante verso l’autonomia energetica dell’azienda. L’installazione si inserisce in un progetto di transizione energetica, che mira a ridurre le emissioni e a promuovere l’uso di fonti di energia rinnovabile. L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle pratiche sostenibili da parte delle imprese.

La transizione energetica non è più soltanto una prospettiva futura, ma una responsabilità concreta che chiama le imprese ad agire con tempestività, investendo in soluzioni sostenibili e nella riduzione delle emissioni. In questo contesto, la realizzazione del nuovo parco fotovoltaico di Lovato Electric rappresenta una tappa importante e una scelta strategica orientata al lungo periodo. Il progetto Lovato Solar nasce come investimento green e non speculativo, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia energetica dell’azienda e generare valore sostenibile per l’azienda, il territorio e le future generazioni. Non si tratta semplicemente di produrre energia, ma di farlo in modo etico, responsabile e duraturo, riducendo l’impatto ambientale dei consumi e favorendo l’integrazione nel paesaggio rurale circostante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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