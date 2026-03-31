Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 31 marzo 2026 | numeri e combinazione vincente

Martedì 31 marzo 2026 sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, con i numeri vincenti disponibili fino alle 19:30. L’estrazione precedente, svoltasi sabato 28 marzo, non ha registrato vincite di prima o seconda categoria. Le combinazioni estratte di oggi sono state rese note poco dopo la conclusione delle operazioni di gioco.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 28 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 41 (96) 67 (69) 42 (63) 70 (61) 66 (57)Cagliari: 41 (74) 26 (68) 72 (57) 38 (57) 20 (51)Firenze: 47 (86) 90 (76) 33 (57) 80 (53) 37 (51)Genova: 70 (74) 28 (68) 66 (56) 2 (56) 46 (50)Milano: 45 (86) 85 (72) 20 (68) 40 (62) 32 (62)Napoli: 40 (81) 28 (76) 22 (65) 1 (60) 46 (53)Palermo: 46 (78) 45 (75) 79... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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