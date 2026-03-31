L' Osteopatia per la prima volta nella medicina integrata oncologica internazionale

Dal 8 al 10 maggio 2026, presso la Università Pontificia Salesiana, si svolgeranno il 12esimo Congresso Internazionale Artoi e il secondo Congresso Sio Europe, entrambi dedicati all'integrazione tra pratiche tradizionali e medicina moderna. L'evento, intitolato “From Ancient Wisdom to Modern Integration”, riunirà professionisti del settore medico e terapisti provenienti da diversi Paesi. Per la prima volta, l'osteopatia verrà presentata come parte integrante della medicina integrata in ambito oncologico.

Dall'8 al 10 maggio 2026, presso la Università Pontificia Salesiana, si terrà il 12 esimo Congresso Internazionale Artoi e il secondo Congresso Sio Europe, intitolato “From Ancient Wisdom to Modern Integration”. Promosso da Artoi e Sio Europe, l'evento rappresenta uno dei principali momenti di confronto internazionale dedicati all'oncologia integrata. Per tre giorni medici, ricercatori e professionisti sanitari provenienti da tutta Europa – e non solo – si confronteranno sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle prospettive future delle terapie integrate in oncologia. Un dialogo interdisciplinare che mette al centro la persona, con l'obiettivo di sviluppare modelli di cura sempre più completi e condivisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Osteopatia per la prima volta nella medicina integrata oncologica internazionale Articoli correlati Nuove frontiere per la cura del tumore del pancreas, nella rete internazionale anche la Radioterapia Oncologica di ChietiLa Radioterapia Oncologica di Chieti nella rete internazionale che apre nuove frontiere per la cura dei tumori del pancreas. Filiera, cultura e mercato dell'olio: assegnata per la prima volta a Unipa prestigiosa borsa di ricerca internazionalePer la prima volta, l’Università di Palermo conquista uno dei finanziamenti europei alla ricerca più ambiti e competitivi a livello internazionale:... 12° Congresso Internazionale ARTOI e 2° Congresso SIO Europe - Osteopatia ed oncologia Tutto quello che riguarda su L'Osteopatia per la prima volta nella... Temi più discussi: Congresso ROI; Test Professioni Sanitarie 2026-27, tutto quello che devi sapere: date, argomenti, decreti e news; L’osteopatia pediatrica per i piccoli del Maceratese: l’approccio olistico del dottor Pietro Trobbiani; Torino 2026, 21 marzo: la memoria che unisce l’Italia. I ragazzi Medmei accanto ai giovani di Libera -. Osteopatia. Riconosciamola, prima di tutto a garanzia dei cittadinil'Associazione Professionale degli Osteopati (Apo), come già dimostrato dall'incontro di Milano del 16 gennaio 2016, Osteopatia: quale futuro per la regolamentazione?, è concorde con il ... quotidianosanita.it Legge Lorenzin. Dalla Roi la prima classificazione delle competenze esclusive dell’osteopatiaLo scorso 22 dicembre, il Senato ha definitivamente approvato il Ddl Lorenzin che identifica la professione sanitaria di osteopatia. La legge prevede che entro i prossimi sei mesi vengano definite le ... quotidianosanita.it Una postura scorretta, traumi, incidenti, interventi chirurgici o situazioni di stress psico-emotivo possono influire sull’equilibrio dell’organismo, compromettendo il benessere generale della persona. L’osteopatia interviene attraverso tecniche - facebook.com facebook