L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha confermato che la Georgia si trova ormai in uno stato definibile come illiberale. A novembre scorso erano state raccolte informazioni su nomi, vicende giudiziarie e testimonianze che attestavano come il paese stesse violando progressivamente norme del diritto europeo e internazionale.

A novembre avevamo raccolto nomi, vicende giudiziarie e testimonianze dirette, documentando le violazioni del diritto europeo e internazionale in cui la Georgia di Sogno Georgiano stava progressivamente sprofondando. Già allora emergeva un quadro coerente, difficile da ridurre a episodi isolati. Oggi, il rapporto OSCE del 10 marzo conferma molte delle osservazioni contenute nel dossier di Europa radicale. La definizione di «prigionieri politici e di coscienza», spesso discussa nel dibattito pubblico, non era allora una forzatura polemica, ma una categoria interpretativa adeguata a descrivere una trasformazione illiberale in atto. Il rapporto OSCE non usa esplicitamente quel linguaggio, ma presenta un insieme di elementi che convergono con quanto già documentato nel nostro lavoro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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