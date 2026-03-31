Lorenzo Persiani morto nello schianto in Porsche presa di nascosto divieto del patrigno dopo due incidenti

Un giovane è deceduto in un incidente stradale mentre era alla guida di una Porsche, un'auto che si ipotizza abbia preso senza autorizzazione. Il veicolo è stato coinvolto in un incidente che ha causato la morte del ragazzo. Il patrigno ha imposto un divieto di utilizzo dell’auto dopo aver subito due incidenti precedenti con lo stesso veicolo.

Lorenzo Mattia Persiani, lo studente di 21 anni morto nel grave incidente all’alba di domenica 29 marzo a Milano, potrebbe aver preso di nascosto la Porsche con cui si è schiantato. Da quanto emerso sembra che il patrigno, l’ex marito della madre, gli avesse vietato di prendere quel bolide da 500 cavalli dopo due precedenti incidenti dai quali il giovane era uscito senza conseguenze. Lorenzo Persiani morto nello schianto in Porsche a Milano Auto vietata dal patrigno dopo due incidenti La dinamica dell'incidente Lorenzo Persiani morto nello schianto in Porsche a Milano Ventuno anni, studente di medicina all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, Lorenzo Mattia Persiani è morto in uno schianto avvenuto all’alba di domenica 29 marzo a Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lorenzo Persiani morto nello schianto in Porsche presa di nascosto, divieto del patrigno dopo due incidenti Articoli correlati Milano, Porsche fuori controllo e schianto all’alba: Lorenzo Mattia Persiani muore a 21 anniMilano, cosa è successo davvero in corso di Porta Vercellina? Una curva, poi il vuoto. Morto nello schianto in Porsche a Milano: “Già altri incidenti nei mesi scorsi, aveva solo 2 punti sulla patente”Una persona vicina alla famiglia di Lorenzo Persiani, il 21enne morto dopo uno schianto in Porsche a Milano, racconta a Fanpage. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Lorenzo Mattia Persiani, chi era il ragazzo morto nello schianto della Porsche dopo la discoteca; Lorenzo Persiani, chi era lo studente morto nello schianto su una Porsche presa a noleggio; Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a Milano; Morto nello schianto in Porsche a Milano: Già altri incidenti nei mesi scorsi, aveva solo 2 punti sulla patente. Chi era Lorenzo Mattia Persiani, morto a 21 anni nell’incidente in Porsche a MilanoMilano, incidente in Porta Vercellina: morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani alla guida di una Porsche. Ferite due ragazze ... tag24.it Lorenzo Mattia Persiani: lo studente morto dopo un incidente con la Porsche Spyder da 165mila euro Si può guidare una supercar a 21 anni Cosa dice la legge italiana: https://cityne.ws/CyccR facebook Chi era Lorenzo Mattia Persiani, il 21enne morto nell'incidente in Porsche a Milano, studente di odontoiatria al San Raffaele x.com