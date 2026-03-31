Il difensore proveniente dal Trentino si sta distinguendo come una delle poche note positive della stagione del Bari, mentre altri giocatori, come Cistana e Odenthal, continuano a essere oggetto di discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La squadra si trova in una fase difficile, con cambi e scelte che cercano di invertire un trend complicato.

Si divide la Bari del pallone, sul rettilineo della volata salvezza. C’è chi non ci crede più, sconfortato dalla discontinuità di rendimento del gruppo di Longo. Ma c’è anche chi non ha perso una fetta di fiducia, partendo da una constatazione: "Se ci credono Pescara, Reggiana e Spezia che sono sotto in classifica, perché mai dovrebbe rassegnarsi il Bari?". Una molla che spinge Moreno Longo, il terzo tecnico della stagione barese, richiamato dopo la separazione non consensuale dello scorso giugno. Tra le nuvole addensate sul cielo di Bari è spuntata d’improvviso una stella. Emanuele Rao, 20 anni appena compiuti, originario di Rovereto, cresciuto tra le giovanili della Spal e del Chievo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Longo si aggrappa al nuovo genietto Rao: Bari, ti salvo così

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