Un incidente in moto si è verificato oggi a Lonato del Garda, provocando la morte di un uomo trasportato in ospedale. La vittima, di cui non sono stati resi noti i dettagli, è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La strada interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Lonato del Gard a (Brescia), 31 marzo 2026 – Ancora una vittima delle strade nel bresciano. Il teatro dei fatti, stavolta, è l’entro terra del Benaco e ancora una volta ad avere la peggio è un motociclista, come avvenuto pochi giorni fa in bassa bresciana. Simone Masini, 54 anni, è morto in ospedale dopo l' incidente stradale che ha avuto nella notte del 21 marzo. La dinamica dell’incidente. La notizia è stata resa nota nelle scorse ore, anche se il decesso è avvenuto alcuni giorni fa. Il motociclista, che viveva in zona, aveva perso il control lo della sua moto finendo contro il muro di un sottopassaggio lungo la strada che collega il centro commerciale Il Leone alla frazione di Castelvenzago di Lonato del Garda: una strada che in orario notturno non è particolarmente frequentata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lonato, schianto in moto: Simone Masini è morto in ospedale

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