Un incidente mortale si è verificato a Lonato del Garda, nel Bresciano, il 31 marzo 2026. Un motociclista è rimasto coinvolto in uno schianto e, dopo un’agonia durata diversi giorni, è deceduto. L’incidente è avvenuto nell’entroterra del lago di Garda, coinvolgendo un mezzo a due ruote. Nessun dettaglio è stato fornito sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali cause.

Lonato del Gard a (Brescia), 31 marzo 2026 – Ancora una vittima delle strade nel bresciano. Il teatro dei fatti, stavolta, è l’entro terra del Benaco e ancora una volta ad avere la peggio è un motociclista, come avvenuto pochi giorni fa in bassa bresciana. Simone Masini, 54 anni, è morto in ospedale dopo l' incidente stradale che ha avuto nella notte del 21 marzo. La dinamica dell’incidente. La notizia è stata resa nota nelle scorse ore, anche se il decesso è avvenuto alcuni giorni fa. Il motociclista, che viveva in zona, aveva perso il control lo della sua moto finendo contro il muro di un sottopassaggio lungo la strada che collega il centro commerciale Il Leone alla frazione di Castelvenzago di Lonato del Garda: una strada che in orario notturno non è particolarmente frequentata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lonato, schianto in moto: è morto dopo una lunga agonia Simone Masini

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