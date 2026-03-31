A Lonato del Garda, la Rocca si prepara ad accogliere l’evento “Fiori nella Rocca” nel 2026. Durante questa manifestazione, saranno esposti numerosi fiori e piante, creando un percorso tra i vari spazi della fortezza. L’iniziativa, prevista tra diversi giorni, coinvolgerà espositori e visitatori interessati a scoprire varietà floreali e decorazioni naturali.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga La Rocca di Lonato del Garda è pronta a esplodere di colori e di profumi in occasione di “Fiori nella Rocca. Mostra mercato di piante e fiori rari”, una delle più attese rassegne florovivaistiche nazionali, in programma il 10, 11 e 12 aprile 2026 tra le suggestive mura della Rocca. Questa raffinata rassegna di giardinaggio, giunta alla XVIII edizione, mette in mostra un nutrito ma selezionato numero di vivaisti, artigiani e specialisti in oggettistica da giardino e rappresenta uno degli appuntamenti nazionali più attesi dagli appassionati del settore. Il segreto... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Una selezione di notizie su Lonato fiori nella Rocca 2026

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