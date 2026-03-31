L’ombra dei Senese allarme nel governo

Il governo si trova a fronteggiare una nuova preoccupazione legata alla vicenda Delmastro, il sottosegretario di FdI che si è dimesso. La questione non sembra essere stata risolta, e le tensioni rimangono alte. L’attenzione si concentra sulla possibilità che questa vicenda possa continuare a influenzare le dinamiche politiche e il clima interno all’esecutivo.

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