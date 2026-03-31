Lombardia | 4.416 medici mancanti crolla la salute dei cittadini

Domani, 1 aprile 2026, la Regione Lombardia lancerà 322 bandi di assunzione per coprire un deficit di 4.416 medici di ruolo unico. La cifra rappresenta un incremento rispetto ai dati rilevati a ottobre 2025, quando si registrava un numero inferiore di medici mancanti. La carenza di professionisti sanitari sta influenzando l’assistenza ai cittadini della regione.

Domani, 1 aprile 2026, la Regione Lombardia aprirà 322 bandi per colmare un deficit di 4.416 medici di ruolo unico, una cifra che segna un aumento rispetto ai dati di ottobre scorso. Questa carenza si riflette direttamente sulla salute dei cittadini: la speranza di vita in buona salute è scesa a 59 anni e il tasso di vaccinazione antinfluenzale tra gli over 65 ha subito un calo del 3,44%. Le Asst più colpite includono la Brianza con 419 posti vacanti e Milano Fatebenefratelli-Sacco con 325, evidenziando come la crisi della medicina di territorio stia erodendo le basi del sistema sanitario regionale. La mappatura delle carenze territoriali. L’analisi dettagliata delle diverse Aziende Sanitarie Locali (Asst) rivela che il problema non è uniforme, ma presenta picchi critici in specifiche zone geografiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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