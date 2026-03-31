L'attrice Serena Rossi ha reso omaggio a Napoli, celebrandone la bellezza e la storia. Ha descritto la città come un corpo di donna, richiamando la leggenda della sirena Partenope, che si dice si lasciò morire d’amore per Ulisse. La narrazione si concentra sui simboli e le immagini legate alla città, senza coinvolgere opinioni o interpretazioni personali.

Napoli è un corpo di donna. "Napoli nasce dalle spoglie della sirena Partenope che si lascia morire d’amore per Ulisse. Per tutto lo spettacolo proveremo a svegliare questa sirena, con le canzoni più belle di Napoli". Parola di Serena Rossi. Dolcezza, orgoglio, malinconia. Leggende, memorie. E la voce di Serena Rossi. È "SereNata a Napoli", in scena stasera al Teatro Verdi di Firenze. Uno spettacolo per Napoli, per le sue canzoni struggenti, che sono insieme racconto e poesia. "È una mia prova di maturità, dopo più di vent’anni di carriera: uno spettacolo che ho scritto e che interpreto, che ci ho messo un anno a costruire, e che mi rispecchia totalmente", dice Serena Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omaggio di Serena Rossi alla magia di Napoli

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