Oggi è stata annunciata la shortlist ufficiale dell’International Booker Prize 2026, dopo la pubblicazione della longlist avvenuta il 24 febbraio scorso. La selezione comprende dieci titoli provenienti da diversi paesi, scelti tra le opere candidate alla prestigiosa candidatura letteraria. La lista rappresenta le opere che concorreranno al premio finale e sarà seguita dalla cerimonia di assegnazione prevista nei prossimi mesi.

Dopo l’ annuncio della longlist dello scorso 24 febbraio, l’ International Booker Prize entra ufficialmente nella sua fase più decisiva, oggi è stata svelata la shortlist dell’edizione 2026. Se la longlist era una mappa ampia della narrativa internazionale contemporanea, la shortlist è il momento in cui tutto si restringe. Sei titoli, sei possibilità, e soprattutto sei libri che iniziano davvero a giocarsi il premio. I sei finalisti. La giuria ha selezionato sei opere che rappresentano lingue, stili e culture molto diverse tra loro. Ecco i titoli in corsa: The Nights Are Quiet in Tehran, di Shida Bazyar, traduzione (dal Tedesco) di Ruth Martin. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - L’OLIMPO LETTERARIO: International Booker Prize 2026 – la shortlist ufficiale

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