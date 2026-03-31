Logistica all’ex Interzuccheri Il dibattito approda in Regione

La questione sulla logistica nell’area dell’ex Interzuccheri è stata discussa in Regione, dove è stata presentata un’interrogazione da un rappresentante del Partito Democratico. La discussione riguarda le decisioni e le eventuali implicazioni legate allo sviluppo dell’area, con particolare attenzione alle questioni urbanistiche e di pianificazione territoriale. La discussione proseguirà nelle prossime sedute dell’assemblea regionale.

Logistica all’ex Interzuccheri, il dibattito approda al Pirellone, presentata un’interrogazione del Pd Simone Negri. Segue di poche settimane l’assemblea pubblica dem organizzata in città, e ne rilancia dubbi e quesiti: conformità del piano con il Pgt, interesse pubblico, mancata predisposizione della valutazione di impatto ambientale, "chiediamo all’assessorato competente - così la conclusione - se non si ritenga di agire ai sensi della legge regionale sul governo del territorio. Considerando in particolare lo sforzo di pianificazione di scala metropolitana e regionale introdotto, proprio per la logistica, con la legge regionale 162024". La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Logistica all’ex Interzuccheri. Il dibattito approda in Regione Articoli correlati Logistica all’ex Interzuccheri: "Progetto senza legittimità sociale"La richiesta di una relazione al segretario comunale, un’interrogazione in Regione, un ricorso straordinario alla Presidenza della Repubblica,... Ex Interzuccheri, logistica al via: "Interveniamo su un’area dismessa. Finalmente oitrà avere un futuro"Logistica all’ex Interzuccheri, in campo i "colossi" Prologis e Interglobo e l’operazione decolla: bonifica fatta, lavori al via, l’hub "Melzo DC1",...