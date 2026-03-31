Lodi | protesi attiva salva sordità grave successo in diretta
Nella sala operatoria dell’ospedale San Gerardo di Lodi, nel fine settimana del 30 marzo 2026, è stata eseguita una procedura medica innovativa. Una protesi attiva è stata impiantata per trattare una grave perdita dell’udito, con un intervento trasmesso in diretta. La tecnica, ancora poco diffusa, ha portato a un miglioramento significativo nelle capacità uditive del paziente.
La sala operatoria dell’ospedale San Gerardo di Lodi è diventata, nel fine settimana del 30 marzo 2026, il palcoscenico di una procedura medica d’avanguardia. Sotto lo sguardo di specialisti provenienti da quattro continenti, l’équipe guidata dal primario Vittorio Achilli ha completato con successo un intervento di microchirurgia per l’impianto di una protesi transcutanea attiva. Questo dispositivo, noto come Vibrant Soundbridge (Vorp), agisce come un ponte biologico tra il mondo sonoro esterno e la coclea, offrendo una soluzione concreta a pazienti affetti da sordità grave che non risentono beneficio dalle apparecchiature acustiche tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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