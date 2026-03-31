Lodi | protesi attiva salva sordità grave successo in diretta

Nella sala operatoria dell’ospedale San Gerardo di Lodi, nel fine settimana del 30 marzo 2026, è stata eseguita una procedura medica innovativa. Una protesi attiva è stata impiantata per trattare una grave perdita dell’udito, con un intervento trasmesso in diretta. La tecnica, ancora poco diffusa, ha portato a un miglioramento significativo nelle capacità uditive del paziente.