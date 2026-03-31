Lodi | intervento in diretta con esperti da 4 nazioni per salvare l’udito

Nella sala operatoria dell’ospedale Maggiore di Lodi si è svolto un intervento in diretta con esperti provenienti da quattro paesi diversi. L’evento ha coinvolto professionisti di varie nazionalità, che hanno partecipato a una sessione di medicina innovativa. L’intervento ha avuto una trasmissione in tempo reale, consentendo la collaborazione tra specialisti di diverse nazioni.

La sala operatoria dell’ospedale Maggiore di Lodi è diventata il palcoscenico di un evento scientifico globale. Il primario Vittorio Achilli ha guidato un intervento complesso, trasmesso in diretta web a specialisti internazionali. L’operazione si è svolta nel corso del fine settimana precedente, collegando la Lombardia con il Centro Internazionale di Ricerca sull’Udito di Innsbruck. La procedura ha coinvolto medici da Austria, Germania, Regno Unito e Cina. In due ore di chirurgia di precisione, l’équipe locale ha impiantato un dispositivo avanzato per la sordità grave. Questo successo conferma il ruolo strategico della struttura lodigiana nella rete sanitaria europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi: intervento in diretta con esperti da 4 nazioni per salvare l’udito Articoli correlati Riacquista l'udito con un impianto cocleare di ultima generazione: al Policlinico l'intervento su un bambino di 11 anniA undici anni potrà tornare a sentire in maniera completa grazie a un impianto cocleare 'smart' di ultima generazione. Borro di Rantigioni in sicurezza. Intervento da oltre un milione per salvare l’abitato da esondazioniL’Unione dei Comuni del Pratomagno, attraverso il Servizio Bonifica e Difesa del Suolo, ha approvato il 5 marzo scorso il bando per la gara negoziata... Novara, intervento chirurgico multidisciplinare per salvare un paziente con rara forma tumoraleIntervento chirurgico complesso eseguito con successo all'ospedale Maggiore di Novara ha permesso di salvare la vita a un paziente con rara forma...