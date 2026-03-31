Locorotondo-Fasano | muro abbattuto da un tir sulla statale 172-dir Nessuna conseguenza per le persone

Un incidente si è verificato sulla statale 172-dir tra Locorotondo e Fasano, nel tratto vicino a Laureyo. Per cause ancora da chiarire, il rimorchio di un tir è uscito di strada, abbattendo un muretto a secco di una proprietà. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta in conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Accaduto in un tratto della strada statale 172-dir all’altezza di Laureyo. Per cause da dettagliare, non escluso il fondo stradale scivoloso per l’acqua, il rimorchio di un tir è andato fuori controllo e ha abbattuto un muretto a secco di recinzione di un*abitazione. Non ci sono state conseguenze per altre vetture né per persone. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Locorotondo-Fasano: muro abbattuto da un tir sulla statale 172-dir Nessuna conseguenza per le persone Articoli correlati Incidente sulla Statale 172 Alberobello-Locorotondo: sei feriti in codice rossoNotte di paura sulla Statale 172, nel tratto che collega Alberobello a Locorotondo. Incidente nella notte sulla statale 172: scontro tra più veicoli, sei feritiL'impatto, avvenuto tra Alberobello e Locorotondo, avrebbe coinvolto due auto e anche uno scooter.