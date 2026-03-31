Lobotka vince e lancia un segnale a Conte | bella notizia dalla sfida tra Slovacchia e Romania

Nella partita tra Slovacchia e Romania, Stanislav Lobotka ha impostato il risultato con un assist decisivo, contribuendo alla vittoria per 2-0 della sua squadra. La gara si è svolta dopo la sconfitta ai playoff mondiali contro il Kosovo, e il centrocampista ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo chiave in Nazionale.

Stanislav Lobotka guida la Slovacchia al 2-0 sulla Romania con un assist decisivo, confermando la sua importanza anche in Nazionale dopo la sconfitta ai playoff mondiali contro il Kosovo. Lobotka e il riscatto della Slovacchia: la reazione dopo il Kosovo. La nazionale slovacca cancella la delusione della semifinale playoff persa 4-3 contro il Kosovo con una vittoria netta e concreta. L’autogol di Birlingea al 7′ minuto indirizza immediatamente la gara, permettendo ai padroni di casa di gestire il possesso con maggiore serenità. Il secondo tempo conferma il dominio: al 46′, Strelec firma il raddoppio su assist di Lobotka, chiudendo definitivamente i giochi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lobotka vince e lancia un segnale a Conte: bella notizia dalla sfida tra Slovacchia e Romania Articoli correlati Cassano lancia Lobotka: sfida tra Inter e JuveTra i nomi che iniziano a circolare attorno al mercato dell’Inter c’è anche quello di Stanislav Lobotka. Leggi anche: Verso Inter-Napoli, Conte sorprende tutti: la notizia a due giorni dalla sfida Tutto quello che riguarda su Lobotka vince Discussioni sull' argomento Basta McTominay, il Napoli vince di misura a Cagliari; Formazioni ufficiali Italia-Irlanda del Nord: Gattuso lancia Politano dal primo minuto!. Napoli, Lobotka out: Conte lancia Gilmour in regia contro il TorinoIn virtù delle assenze dei titolari, Antonio Conte dovrà necessariamente schierare Billy Gilmour nel ruolo di regista. Le altre scelte per comporre il centrocampo e definire il reparto offensivo sono ... it.blastingnews.com