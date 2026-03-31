Lobotka decisivo in Nazionale | assist nel 2-0 della Slovacchia

Durante l’ultima partita della nazionale, Lobotka ha fornito un assist decisivo che ha contribuito al successo di 2-0 contro la Romania. La sua presenza in campo ha rafforzato le azioni offensive, consolidando il suo ruolo chiave nella formazione. Questa prestazione arriva dopo la sconfitta ai playoff mondiali contro il Kosovo, sottolineando la continuità della sua partecipazione nel team nazionale.

Stanislav Lobotka guida la Slovacchia al 2-0 sulla Romania con un assist decisivo, confermando la sua importanza anche in Nazionale dopo la sconfitta ai playoff mondiali contro il Kosovo. Lobotka e il riscatto della Slovacchia: la reazione dopo il Kosovo. La nazionale slovacca cancella la delusione della semifinale playoff persa 4-3 contro il Kosovo con una vittoria netta e concreta. L’autogol di Birlingea al 7′ minuto indirizza immediatamente la gara, permettendo ai padroni di casa di gestire il possesso con maggiore serenità. Il secondo tempo conferma il dominio: al 46′, Strelec firma il raddoppio su assist di Lobotka, chiudendo definitivamente i giochi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lobotka decisivo in Nazionale: assist nel 2-0 della Slovacchia Articoli correlati Bartesaghi brilla anche in Nazionale: doppio assist decisivo nella vittoria dell’Under 21La più grande sorpresa della stagione del Milan è senza dubbio l'esplosione inaspettata di Davide Bartesaghi. De Matteis (team manager Slovacchia): “Lobotka? Per Cagliari dovrebbe esserci, almeno in panchina”Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli, e ora della Slovacchia, ha svelato i tempi di recupero di Lobotka (che ha già saltato le ultime due... Tutti gli aggiornamenti su Lobotka decisivo Discussioni sull' argomento Lobotka senza freni su Conte: Con lui al Napoli...; Lobotka verso l'addio: ecco perché il Napoli può cederlo in estate. Colpo Lobotka in Serie A: svelata in diretta la destinazioneQuello di Stanislav Lobotka è sicuramente uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato estivo: le ultimissime ... calciomercato.it Lobotka in Nazionale: è tra i convocati della Slovacchia per il playoff MondialeFrancesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, ha diramato la lista dei 27 convocati per i playoff di qualificazione ai Mondiali. La selezione slovacca affronterà il Kosovo ... tuttonapoli.net Slovacchia, Calzona sceglie i 27: c’è anche Lobotka Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati della Slovacchia per i playoff di qualificazione ai Mondiali, appuntamento decisivo per il futuro della nazionale. La selezione slovacca affronterà il Kos - facebook.com facebook Giornata decisiva per valutare se #Lobotka sarà o meno della partita contro il Lecce Anguissa e McTominay invece partiranno dal 1' Tutte le indicazioni sul match x.com