Lo spread dell'Italia ci può dire molto sul futuro del governo Meloni

Negli ultimi giorni, lo spread dell’Italia è aumentato, con cause principali legate al conflitto in Iran. Il dato riflette un incremento rispetto ai valori precedenti, influenzato da tensioni geopolitiche nella regione. Non sono stati segnalati altri fattori immediati che abbiano contribuito all’aumento. La variazione si è verificata in un periodo di instabilità internazionale, con effetti evidenti sui mercati finanziari.

Il nuovo aumento dello spread, registrato nelle ultime settimane, è dovuto quasi completamente alla guerra in Iran. Ma l'indicatore potrebbe anche diventare un indizio di quanto è stabile - o instabile - il governo Meloni. Con l'aiuto dell'economista Massimiliano Marzo abbiamo spiegato come funziona lo spread, perché è salito di colpo e cosa può succede adesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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